Украинская ассоциация футбола обратилась к дисквалифицированному Михаилу Мудрику

Украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала в социальных сетях поздравление по случаю дня рождения вингера лондонского «Челси» и национальной сборной Украины Михаила Мудрика.

«Михаилу Мудрику исполняется 25 лет! От всей души поздравляем хавбека сборной Украины Михаила Мудрика с днём рождения. Желаем ему как можно быстрее восстановиться и снова выйти на поле, а также вернуться в расположение национальной команды», — отмечается в заявлении УАФ.

Отметим, что с декабря 2024 года футболист не принимает участия в профессиональных матчах — он был временно отстранён после обнаружения в допинг-пробе милдроната. Разные источники сообщали, что есть вероятность его возвращение в футбол уже в январе этого года.

Мудрик показал видео боксёрской тренировки

