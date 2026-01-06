Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У нас просто нет футболистов!» Хосеп Гвардиола высказался о кадровой ситуации «Ман Сити»

«У нас просто нет футболистов!» Хосеп Гвардиола высказался о кадровой ситуации «Ман Сити»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал кадровую ситуацию в команде после того, как защитники «горожан» Йошко Гвардиол и Рубен Диаш получили травмы и не смогли доиграть матч 20-го тура АПЛ против «Челси» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
Челси
Лондон
1:0 Рейндерс – 42'     1:1 Фернандес – 90+4'    

«Разумеется, я обеспокоен. Вы обратили внимание на нашу скамейку в этом матче? Там было четыре футболиста из академии, и в ближайшее время их может стать ещё больше. У нас просто нет футболистов.

Количество травм очень большое. Джон Стоунз не выходит на поле уже несколько месяцев. Теперь вне игры Рубен, также выбыл Йошко. Натан Аке, как известно, не может стабильно играть. Таковы наши реалии. Нам необходимо сохранять стойкость и искать выход из ситуации. Командный дух у нас есть и он никуда не исчезнет.

Что касается Гвардиола, окончательная информация будет позже, но пока всё выглядит не слишком оптимистично. По нему и по Рубену станет ясно позже. С врачом я ещё не общался, однако если Диаш не смог продолжить матч, значит, он почувствовал дискомфорт», — приводит слова Гвардиолы после матча с «Челси» ESPN.

После 20 сыгранных туров «Манчестер Сити» занимает второе место в таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Арсенала» на шесть очков. Завтра команда в рамках 21-го тура АПЛ у себя на поле примет «Борнмут».

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника

Материалы по теме
Художник одновременно нарисовал Гвардиолу и 11 футболистов «Манчестер Сити». Видео
Истории
Художник одновременно нарисовал Гвардиолу и 11 футболистов «Манчестер Сити». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android