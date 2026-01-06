«У нас просто нет футболистов!» Хосеп Гвардиола высказался о кадровой ситуации «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал кадровую ситуацию в команде после того, как защитники «горожан» Йошко Гвардиол и Рубен Диаш получили травмы и не смогли доиграть матч 20-го тура АПЛ против «Челси» (1:1).

«Разумеется, я обеспокоен. Вы обратили внимание на нашу скамейку в этом матче? Там было четыре футболиста из академии, и в ближайшее время их может стать ещё больше. У нас просто нет футболистов.

Количество травм очень большое. Джон Стоунз не выходит на поле уже несколько месяцев. Теперь вне игры Рубен, также выбыл Йошко. Натан Аке, как известно, не может стабильно играть. Таковы наши реалии. Нам необходимо сохранять стойкость и искать выход из ситуации. Командный дух у нас есть и он никуда не исчезнет.

Что касается Гвардиола, окончательная информация будет позже, но пока всё выглядит не слишком оптимистично. По нему и по Рубену станет ясно позже. С врачом я ещё не общался, однако если Диаш не смог продолжить матч, значит, он почувствовал дискомфорт», — приводит слова Гвардиолы после матча с «Челси» ESPN.

После 20 сыгранных туров «Манчестер Сити» занимает второе место в таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Арсенала» на шесть очков. Завтра команда в рамках 21-го тура АПЛ у себя на поле примет «Борнмут».

