«Ман Сити» может купить одного из самых дорогих защитников АПЛ — BBC

«Манчестер Сити» включился в круг клубов, рассматривающих вариант с приглашением центрального защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи в ходе текущего трансферного окна. Об этом информирует BBC.

Интерес со стороны действующих чемпионов Англии возник на фоне серьёзных кадровых проблем в оборонительной линии. В поединке против «Челси» (1:1), состоявшемся 4 января, травмы получили сразу два основных центрбека команды — Йошко Гвардиол и Рубен Диаш. Помимо этого, в лазарете уже продолжительное время находится ещё один защитник «горожан» — Джон Стоунз.

По данным источника, руководство «Сити» не спешит с окончательным решением и намерено дождаться медицинских заключений по состоянию Гвардиола и Диаша, прежде чем предпринимать активные шаги в направлении трансфера Гехи.

При этом уже подтверждено, что повреждение Гвардиола оказалось тяжёлым: у хорватского футболиста диагностирован перелом большеберцовой кости, и ему предстоит хирургическое вмешательство.

Действующее соглашение Марка Гехи с «Кристал Пэлас» рассчитано до лета 2026 года. Если защитник не продлит контракт, он сможет покинуть клуб бесплатно, чем внимательно интересуются сразу несколько европейских грандов — в их числе «Бавария», «Реал», «Барселона», «Интер», «Атлетико» и «Ливерпуль».

Лондонский клуб, в свою очередь, допускает вариант продажи игрока уже в январе, чтобы избежать его ухода без компенсации по завершении сезона.

Гвардиола поддерживает «Бостон» в финале НБА