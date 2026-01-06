«Ужасный футбол». Экс-футболист сборной Люксембурга раскритиковал Илью Забарного

Бывший игрок сборной Люксембурга и «Аяччо», а ныне телевизионный аналитик Максим Шано высказал критическое мнение о выступлении украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного в поединке 17-го тура Лиги 1 против «Парижа», завершившемся победой со счётом 2:1.

«В Лиге чемпионов он тоже показывал ужасный футбол. Например, в матче с «Байером». А в последнем поединке Кубка Франции с «Фонтеном» его регулярно обыгрывали, когда мяч оказывался у него за спиной.

Говорят про адаптацию, но он играл против команды третьего дивизиона. Я понимаю, что французский чемпионат отличается от английского, но опять же он приехал из Англии, а не с Венеры или Сатурна — футбол всё равно остаётся футболом.

Когда видишь, что у него каждый раз возникают проблемы, если мяч оказывается за спиной, особенно учитывая сумму, за которую его купили… Ему есть куда развиваться, ведь он ещё молодой, но уже полгода слышим разговоры о том, что ему нужно адаптироваться», — отметил Шано в эфире программы After Foot.

Напомним, Забарный пришёл в «ПСЖ» из «Борнмута» прошедшим летом.

