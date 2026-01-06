Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Алжир — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орштейн из The Athletic назвал главных кандидатов на пост тренера «Манчестер Юнайтед»

Орштейн из The Athletic назвал главных кандидатов на пост тренера «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Один из самых авторитетных инсайдеров мира Давид Орштейн из The Athletic назвал двух главных кандидатов на пост тренера «Манчестер Юнайтед» после увольнения Рубена Аморима.

По словам журналиста, Томас Тухель и Роберто Де Дзерби рассматриваются как ведущие кандидаты на пост наставника, если «Манчестер Юнайтед» решит отложить назначение до лета.

Тухель на данный момент является тренером сборной Англии и будет работать с командой на чемпионате мира 2026 года. Роберто Де Дзерби, в свою очередь, руководит «Марселем», показывающим высокие результаты в чемпионате Франции.

Напомним, Аморим с поста главного тренера «МЮ» был уволен вчера.

Старик отгоняет болельщиков «Манчестер Юнайтед» от балкона

Материалы по теме
Аморим сам «затянул себе петлю на шее». Убрали из «МЮ» сразу после его жёстких заявлений
Аморим сам «затянул себе петлю на шее». Убрали из «МЮ» сразу после его жёстких заявлений
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android