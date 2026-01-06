Орштейн из The Athletic назвал главных кандидатов на пост тренера «Манчестер Юнайтед»

Один из самых авторитетных инсайдеров мира Давид Орштейн из The Athletic назвал двух главных кандидатов на пост тренера «Манчестер Юнайтед» после увольнения Рубена Аморима.

По словам журналиста, Томас Тухель и Роберто Де Дзерби рассматриваются как ведущие кандидаты на пост наставника, если «Манчестер Юнайтед» решит отложить назначение до лета.

Тухель на данный момент является тренером сборной Англии и будет работать с командой на чемпионате мира 2026 года. Роберто Де Дзерби, в свою очередь, руководит «Марселем», показывающим высокие результаты в чемпионате Франции.

Напомним, Аморим с поста главного тренера «МЮ» был уволен вчера.

Старик отгоняет болельщиков «Манчестер Юнайтед» от балкона