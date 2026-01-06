Гол Салаха — в видеообзоре матча Кубка Африки Египет — Бенин

Накануне состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций, в котором играли сборные Египта и Бенина. Встреча проходила на стадионе «Адрар» (Агадир, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступил Пьер Атчо (Габон). Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты команды Египта.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 69-й минуте египтянин Марван Аттия открыл счёт в этой игре. На 83-й минуте Жодель Доссу забил ответный мяч, а Яссер Ибрахим вывел египтян вперёд на 97-й минуте. На 120+4-й минуте Мохамед Салах установил окончательный счёт.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года одолела Нигерию со счётом 2:1.