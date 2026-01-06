Расписание матчей 21-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Скидки
Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Расписание матчей 21-го тура чемпионата Англии по футболу 2025/2026

Сегодня, 6 января, матчем «Вест Хэм» — «Ноттингем Форест» стартует 21-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 21-го тура АПЛ (время — московское):

Вторник, 6 января:

23:00. «Вест Хэм Юнайтед» — «Ноттингем Форест»;

Среда, 7 января:

22:30. «Борнмут» — «Тоттенхэм»;
22:30. «Манчестер Сити» — «Брайтон»;
22:30. «Эвертон» — «Вулверхэмптон»;
22:30. «Фулхэм» — «Челси»;
22:30. «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»;
22:30. «Брентфорд» — «Сандерленд»;
23:15. «Ньюкасл» — «Лидс»;
23:15. «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»;

Четверг, 7 января:

23:00. «Арсенал» — «Ливерпуль».

После 20 туров чемпионата Англии первое место с 48 очками занимает «Арсенал». На второй строчке располагается «Манчестер Сити», набравший 42 очка. Замыкает тройку лидеров «Астон Вилла» с 42 очками.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
