Писарев рассказал, при каком условии «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался о положении и амбициях московского «Спартака». Он иронично заявил, что красно-белые могут стать чемпионами лишь в том случае, если лидеры Мир РПЛ снимутся с турнира.

— Очередной сезон, смена тренера, потраченные деньги… Но чтобы понять, что у Станковича не получилось, надо понять, а что он хотел? Он успел перепробовать вообще все схемы, все варианты состава. Станкович сразу поставил на эмоции, артистизм на бровке. Выдавал разные отрезки. В «Спартаке» все всегда хотят атакующего футбола, но когда у тебя будет результат, тебе будет легче доносить свою позицию.

— У «Спартака» ещё есть шанс спасти сезон? Вовремя ли они уволили Станковича?

— А что — спасти сезон? Кубок можно выиграть, наверное.

— А чемпионат?

— Чтобы выиграть чемпионат, кто-то должен сняться с турнира — «Краснодар» с «Зенитом», и ЦСКА ещё (смеётся), — приводит слова Писарева «РБ Спорт».