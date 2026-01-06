Расписание матчей 19-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 6 января, стартует 19-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 19-го тура Серии А (время — московское):
6 января, вторник:
17:00. «Пиза» — «Комо»;
20:00. «Лечче» — «Рома»;
22:45. «Сассуоло» — «Ювентус»;
7 января, среда:
20:30. «Наполи» — «Верона»;
20:30. «Болонья» — «Аталанта»;
22:45. «Лацио» — «Фиорентина»;
22:45. «Торино» — «Удинезе»;
22:45. «Парма» — «Интер»;
8 января, четверг:
20:30. «Кремонезе» — «Кальяри»;
22:45. «Милан» — «Дженоа».
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набравший 39 очков. На втором месте расположился «Милан» с 38 очками. На третьей строчке турнирной таблицы «Наполи», у которого 37 очков.