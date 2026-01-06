«Кайрат» объявил об уходе Элдера Сантаны

Казахстанский «Кайрат» на своём официальном сайте объявил о расставании с Элдером Сантаной. 32-летний бразилец покинул клуб по истечении срока контракта.

«ФК «Кайрат» благодарит Элдера за вклад в успехи клуба и желает ему удачи и новых достижений в дальнейшей карьере!» — написала клубная пресс-служба.

Напомним, Сантана присоединился к «Кайрату» в 2024 году. С тех пор он стал двукратным чемпионом Казахстана. В 2025 году футболист получил серьёзное повреждение, из-за которого выбыл до конца сезона. Всего в составе «Кайрата» Элдер Сантана успел провести 31 матч, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.