Йошко Гвардиол сделал заявление на фоне своей тяжёлой травмы

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол сделал заявление на фоне своей тяжёлой травмы, он получил перелом ноги.

«Это трудный момент, но он никогда не сломает меня. Знаю, кто я, откуда пришёл! Спасибо фанатам «Сити» за бесконечную поддержку! Я люблю вас и буду бороться каждый день, чтобы вернуться сильнее, как воин «Манчестер Сити», — написал Гвардиол в соцсетях.

Ранее «Манчестер Сити» сообщил, что Йошко Гвардиол получил перелом большеберцовой кости правой ноги. Травма была получена во втором тайме матча АПЛ с «Челси» (1:1). Защитнику предстоит операция на этой неделе. Обследование продолжается для определения степени травмы и прогноза по срокам восстановления.

