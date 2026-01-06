«Рубин» объявил о трансфере Умарали Рахмоналиева в «Сабах»

Казанский «Рубин» на своём официальном сайте объявил о трансфере Умарали Рахмоналиева в «Сабах». Ранее он выступал за азербайджанскую команду на правах аренды. Теперь же Умарали перебрался в «Сабах на полноценной основе

«ФК «Рубин» и «Сабах» договорились о трансфере полузащитника Умарали Рахмоналиева в азербайджанскую команду, где ранее он играл на правах аренды. Спасибо за все и удачи в дальнейшей карьере, Умарали!» — написала пресс-служба казанцев.

Рахмоналиеву 21 год, узбекистанский футболист выступает на позиции опорного полузащитника. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Умарали в € 800 тыс. Действующий контракт полузащитника с казанским «Рубином» был рассчитан до лета 2026 года.