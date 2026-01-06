Лиам Росеньор подтвердил своё назначение на пост главного тренера «Челси»

Главный тренер «Страсбурга» Лиам Росеньор возглавит лондонский «Челси». Специалист сам подтвердил это в общении с журналистами.

«Да, я собираюсь стать новым главным тренером «Челси» — одного из лучших клубов мира», — приводит слова Росеньора журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, 1 января руководство лондонцев уволило с поста главного тренера Энцо Мареску.

Росеньору 41 год. Ранее англичанин работал в «Дерби» и «Халле» — клубах третьего и второго дивизионов Англии. С 2024 года он возглавлял французский «Страсбург», который фактически является фарм-клубом «Челси» из-за общих владельцев. В текущем сезоне команда выиграла групповой этап Лиги конференций и занимает седьмое место в Лиге 1.