Лиам Росеньор подтвердил своё назначение на пост главного тренера «Челси»

Лиам Росеньор подтвердил своё назначение на пост главного тренера «Челси»
Комментарии

Главный тренер «Страсбурга» Лиам Росеньор возглавит лондонский «Челси». Специалист сам подтвердил это в общении с журналистами.

«Да, я собираюсь стать новым главным тренером «Челси» — одного из лучших клубов мира», — приводит слова Росеньора журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, 1 января руководство лондонцев уволило с поста главного тренера Энцо Мареску.

Росеньору 41 год. Ранее англичанин работал в «Дерби» и «Халле» — клубах третьего и второго дивизионов Англии. С 2024 года он возглавлял французский «Страсбург», который фактически является фарм-клубом «Челси» из-за общих владельцев. В текущем сезоне команда выиграла групповой этап Лиги конференций и занимает седьмое место в Лиге 1.

