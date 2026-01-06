Главный тренер «Страсбурга» Лиам Росеньор объяснил, почему решил возглавить «Челси». Ранее стало известно, что специалист согласовал контракт с лондонским клубом. О назначении будет объявлено официально в ближайшее время.

«Быть ​​тренером «Челси» — это невероятная возможность в невероятном клубе, который является действующим чемпионом мира [после победы на клубном ЧМ].

Я могу вернуться домой [в Англию], увидеть своих детей, подписать контракт с великолепным клубом. Не могу упустить такую возможность», — приводит слова Росеньора журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Росеньору 41 год. Ранее англичанин работал в «Дерби» и «Халле» — клубах третьего и второго дивизионов Англии. С 2024 года он возглавлял французский «Страсбург», который фактически является фарм-клубом «Челси» из-за общих владельцев. В текущем сезоне команда выиграла групповой этап Лиги конференций и занимает седьмое место в Лиге 1.