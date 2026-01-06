Скидки
Магуайр обратился к Амориму после увольнения тренера из «Манчестер Юнайтед»

Магуайр обратился к Амориму после увольнения тренера из «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр опубликовал обращение к португальскому специалисту Рубену Амориму, который вчера, 5 января, был уволен из английского клуба. Он поблагодарил тренера за совместную работу и пожелал ему всего наилучшего в будущем.

«Спасибо за всё, босс! Желаю вам всего наилучшего в будущем» — написал Магуайр в «сториз» на своих страницах в соцсетях, прикрепив совместную фотографию с Аморимом.

Португалец работал с манкунианцами с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года. Сейчас команда занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Отставание от лидирующего «Арсенала» — 17 очков.

