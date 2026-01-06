«Милан» нацелился на защитника «Манчестер Сити» Аке

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах футболиста заинтересован «Милан», сообщает Corriere Dello Sport.

По сведениям источника, нидерландец стал приоритетной трансферной целью «Милана» в зимнее трансферное окно. Итальянский клуб готов дать Аке регулярную игровую практику, чтобы футболист смог получить вызов в сборную Нидерландов на чемпионат мира — 2026.

Аке играет за «горожан» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.