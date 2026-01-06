Скидки
Источник: «Зенит» объявил сумму, за которую готов продать Нино

«Палмейрас» сохраняет интерес к защитнику «Зенита» Нино. Однако трансфер игрока из Мир РПЛ пока выглядит для латиноамериканского клуба недосягаемым из-за финансовой стороны вопроса. «Зенит» запросил за Нино € 12 млн. Эта сумма не по карману «Палмейрасу», сообщает издание Nosso Palestra.

Нино перешёл в санкт-петербургский клуб из «Флуминенсе» зимой 2024 года. За этот период защитник принял участие в 68 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

