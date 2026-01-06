Скидки
Главная Футбол Новости

Виктор Гончаренко возглавил сборную Беларуси по футболу

Виктор Гончаренко возглавил сборную Беларуси по футболу
Комментарии

Бывший тренер ряда российских клубов Виктор Гончаренко назначен на пост главного тренера сборной Беларуси. Стороны подписали контракт сроком на четыре года.

Фото: АБФФ

«В Доме футбола состоялось торжественное подписание контракта с новым главным тренером «белокрылых»! Председатель АБФФ Евгений Булойчик подписал контракт с 48-летним белорусским специалистом Виктором Гончаренко, который возглавил национальную сборную Беларуси», — сообщает пресс-служба АБФФ.

Напомним, последним местом работы белорусского специалиста был «Пари Нижний Новгород». Гончаренко тренировал нижегородскую команду с октября 2024 года по июнь 2025 года. Под его руководством «Пари НН» принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых шесть раз победил, четыре раза сыграл вничью и 12 раз потерпел поражение.

В течение карьеры Гончаренко также работал в белорусском БАТЭ, «Кубани», «Урале», «Уфе», московском ЦСКА, «Краснодаре».

