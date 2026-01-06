Скидки
«Кто, если не он?» АБФФ — о назначении Гончаренко в сборную Беларуси

«Кто, если не он?» АБФФ — о назначении Гончаренко в сборную Беларуси
Ассоциация белорусской федерации футбола (АБФФ) обратилась к Виктору Гончаренко после его назначения на пост главного тренера сборной Беларуси.

«Кто, если не он? Добро пожаловать, Виктор Михайлович!» — написала АБФФ в своём телеграм-канале.

Напомним, последним местом работы белорусского специалиста был «Пари Нижний Новгород». Гончаренко тренировал нижегородскую команду с октября 2024 года по июнь 2025-го. Под его руководством «Пари НН» принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых шесть раз победил, четыре раза сыграл вничью и 12 раз потерпел поражение.

В течение карьеры Гончаренко также работал в белорусском БАТЭ, «Кубани», «Урале», «Уфе», московском ЦСКА, «Краснодаре».

