Рубен Аморим решил не рассматривать предложения от клубов до конца сезона — Галетти

Уволенный из «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим решил не рассматривать предложения от клубов до конца сезона, несмотря на сильный интерес к нему со стороны команд с Ближнего Востока и из Бразилии. Об этом сообщил журналист Руди Галетти в соцсети Х.

Бывший тренер «МЮ» намерен отдохнуть, провести время с семьёй и вернуться к тренерской работе только в следующем сезоне. Напомним, 5 января «Манчестер Юнайтед» официально объявил об увольнении Рубена Аморима с поста главного тренера команды.

По данным СМИ, специалист получит внушительную неустойку за досрочное расторжение трудового договора. Аморим работал с «красными дьяволами» с ноября 2024 года, а в январе 2026 покинул команду. Его контракт был рассчитан до конца следующего сезона. В качестве неустойки он получит £ 10,05 млн (€ 11,6 млн).