Гласнер подготовил 1000-страничный отчёт о тактике «Манчестер Юнайтед» для собеседования

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер подготовил обширный 1000-страничный отчёт о тактике «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне. Гласнер был уверен, что его время для собеседования в клубе придёт. Об этом сообщает аккаунт Indykaila в социальной сети X.

Напомним, 5 января «Манчестер Юнайтед» официально объявил об увольнении Рубена Аморима с поста главного тренера команды. В связи с этим, согласно данным СМИ, Гласнер стал одним из основных кандидатов на вакантную должность. Среди других претендентов называются Томас Тухель и Роберто Де Дзерби, которые также рассматриваются как ведущие кандидаты, если клуб решит отложить назначение нового тренера до лета. Кроме того, среди возможных кандидатов упоминаются главный тренер «Ипсвича» Киран Маккенна и Энцо Мареска, ранее уволенный из «Челси».