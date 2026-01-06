Скидки
«Челси» объявил о назначении нового главного тренера

«Челси» объявил о назначении нового главного тренера
Пресс-служба лондонского «Челси» объявила о назначении Лиама Росеньора на должность главного тренера первой команды. Специалист заключил контракт до лета 2032 года.

Росеньору 41 год. Ранее англичанин работал в «Дерби» и «Халле» — клубах третьего и второго дивизионов Англии. С 2024 года он возглавлял французский «Страсбург», который фактически является фарм-клубом «Челси» из-за общих владельцев. Росеньору 41 год. Ранее англичанин работал в «Дерби» и «Халле» — клубах третьего и второго дивизионов Англии. В текущем сезоне команда выиграла групповой этап Лиги конференций и занимает седьмое место в Лиге 1.

«Челси» ранее отправил в отставку с должности главного тренера Энцо Мареску.

Комментарии
