Руководство «Ливерпуля» требует улучшения результатов от Арне Слота — Indykaila

Руководство «Ливерпуля» уведомило главного тренера Арне Слота, что текущая беспроигрышная серия команды недостаточно хороша, для сохранения работы в следующем сезоне ему необходимо улучшить результаты. Об этом сообщает аккаунт Indykaila на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, Арне Слот поддерживает прямой контакт с футбольным отделом клуба по вопросам трансферной политики и текущих результатов команды. Переговоры по контракту временно приостановлены до дальнейшего уведомления.

На данный момент «Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ с 34 очками после 20 матчей. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 14 очков.