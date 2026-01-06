«Всё равно играют футболисты». Мостовой — о Карседо в «Спартаке»

Бывший российский и советский футболист Александр Мостовой высказался о назначении Хуана Карседо главным тренером московского «Спартака».

«Остаюсь при своём мнении, которое высказывал раньше. Однозначного ответа не будет ни для кого. Всегда кто-то будет за, а кто-то — против. Это футбол. Если что-то получится — хорошо. Не получится? Скажут: «Спасибо». Уедут и будут счастливы (смеётся). А какую ситуацию исправлять? «Спартак» был, есть и будет всегда. Вот что должно быть на первом месте у всех, кто приходит.

У многих тренеров не команда на первом месте, а свои цели. Если у Карседо получится в «Спартаке», все будут кричать: «Здорово!» Не получится? Скажут, как и все. Я до сих пор вспоминаю, когда продлевали контракт Станковича — делали праздник на стадионе. Всё это проходили. Назначили? Хорошо. Посмотрим, что дальше будет. Всё равно играют футболисты», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.