Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Наполи» рассматривает аренду Артёма Довбика из «Ромы» — Ди Марцио

Комментарии

«Наполи» рассматривает возможность аренды украинского нападающего «Ромы» Артёма Довбика. Неаполитанцы всерьёз заинтересованы в 28-летнем форварде римлян. Об этом сообшает инсайдер Джанлука Ди Марцио в соцсети X.

Трансфер станет возможным только в случае, если нападающий «Наполи» Лоренцо Лукка перейдёт в лиссабонскую «Бенфику». Это обстоятельство вынудит итальянский клуб искать усиление в атаке.

В данный момент Довбик сталкивается с проблемами с игровым временем в «Роме». В текущем сезоне он провёл 16 матчей за «Рому» во всех соревнованиях, забив два гола и сделав две результативные передачи. Действующий контракт игрока с римским клубом рассчитан до 2029 года, а его рыночная стоимость по оценке Transfermarkt составляет € 20 млн.

