Лиам Росеньор прокомментировал своё назначение в «Челси»

Новый главный тренер лондонского «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал своё назначение главным тренером первой команды «синих». Контракт английского специалиста с «Челси» рассчитан до лета 2032 года.

«Для меня большая честь быть назначенным главным тренером «Челси». Это клуб с уникальным духом и богатой историей завоевания трофеев. Моя задача — сохранить эту идентичность и создать команду, которая будет отражать эти ценности в каждой игре, пока мы продолжаем завоёвывать трофеи. То, что мне доверили эту роль, значит для меня очень много, хочу поблагодарить всех причастных за предоставленную возможность и веру в то, что я справлюсь с этой задачей.

Сделаю всё, чтобы добиться успеха, которого заслуживает этот клуб. Я глубоко верю в командную работу, единство, сплочённость и взаимовыручку, и эти ценности будут лежать в основе всего, что мы делаем. Они станут фундаментом нашего успеха. Рад возможности работать с этой невероятно талантливой группой игроков и сотрудников, налаживать прочные связи на поле и за его пределами и создавать атмосферу, в которой все чувствуют себя едиными и движутся к одной цели», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».