Главная Футбол Новости

«Бесит, когда начинают восхвалять тренера». Мостовой — об увольнении Аморима из «МЮ»

«Бесит, когда начинают восхвалять тренера». Мостовой — об увольнении Аморима из «МЮ»
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на новость об увольнении главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима. Об отставке португальского специалиста манкунианский клуб объявил накануне, 5 января.

«До сих пор вспоминаю, когда Аморима брали в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга». Там какие только дифирамбы не пели, что только не кричали — чуть ли не новый Моуринью! Я говорю: «Ребят, зачем вы так говорите? Не получится — вы же первые его обольёте!» Сколько он проработал? Больше года. И убрали.

Верните эти статьи и заголовки, где хвалили Аморима. Бам — всё, убрали! Те, кто кричали, затихли. Ясно, что Аморима неожиданно убрали. «МЮ» начал потихоньку подниматься. Меня бесит, когда начинают восхвалять тренера до такой степени. Никто не повторит ту эпоху, которую сотворил Фергюсон. Это тяжело сделать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

