«Бавария» начала переговоры о продлении контракта с Кейном до 2029 года — Плеттенберг

Мюнхенская «Бавария» начала переговоры с нападающим Гарри Кейном о продлении контракта. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в соцсети X.

Стороны стремятся продолжить сотрудничество, несмотря на слухи о возможном уходе игрока. Переговоры находятся на продвинутой стадии, ожидается, что новый контракт будет подписан до 2029 года. Клуб также продолжает следить за трансферным рынком в поисках новых нападающих для усиления состава.

Гарри Кейн перешёл в «Баварию» в 2023 году из «Тоттенхэма» за € 65 млн. За это время он провёл 121 матч, забив 115 голов и сделав 29 результативных передач.

Действующий контракт Кейна с «Баварией» рассчитан до 2027 года. Рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет € 65 млн.