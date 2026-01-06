Скидки
«Разграбление «Спартака» испанским дуэтом». Червиченко — о Карседо

Комментарии

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Хуана Карседо главным тренером красно-белых.

«Скептицизма от назначения Карседо в «Спартак» больше, чем оптимизма. Не было никаких предпосылок для этого. Выигрывать что-то на маленьком Кипре — это ещё ничего не значит. Судя по всему, человек эмоциональный, как Эмери или Станкович. То есть очередной психопат в «Спартаке», что точно не добавляет размеренности и рассудительности. Лично для меня эта история напоминает разграбление Латинской Америке испанскими конкистадорами. Тут будет разграбление «Спартака» испанским дуэтом. Это больше тренер не для «Спартака», а для Кахигао, чтобы ему было удобнее рвать на части бюджет», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

