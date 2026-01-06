Росеньор выступил с публичным обращением к болельщикам «Челси»

Новый главный тренер лондонского «Челси» Лиам Росеньор выступил с обращением к болельщикам «синих». Контракт английского специалиста с «Челси» рассчитан до лета 2032 года.

«Мы по-настоящему жаждем победы, буду выкладываться на полную каждый день, чтобы помочь этой команде соревноваться и побеждать на самом высоком уровне, чтобы все чувствовали связь и гордились тем, что являются частью футбольного клуба «Челси». Хочу, чтобы наши болельщики гордились тем, кто мы есть, что мы представляем из себя в каждой игре.

Они душа этого огромного, исторического и масштабного футбольного клуба. Мне не терпится с вами познакомиться, не терпится начать работу», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».