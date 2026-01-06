Скидки
Нойер: решение о продлении контракта с «Баварией» будет принято в марте или в апреле

Комментарии

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поделился своими размышлениями о будущем и возможности продления контракта с клубом.

«Я настроен позитивно. Но пока хочу подождать и посмотреть, как пройдут следующие несколько месяцев. Хочу постараться показать сильную игру. Затем, в конце марта или апреля, будет принято решение. К тому времени я буду знать, сколько игр уже сыграл и как себя чувствую. Мне также скоро исполнится 40 лет, поэтому нужно понять, смогу ли я продолжить свою карьеру с полной уверенностью. Взаимодействие с клубом идёт очень хорошо — посмотрим, продолжится это или нет», — приводит слова Нойера Sky Sport Germany.

Нойер перешёл в «Баварию» в 2011 году из «Шальке» за € 30 млн. С тех пор он провёл 581 матч за клуб, пропустив 480 голов и сохранив свои ворота в неприкосновенности в 271 матче. Действующий контракт игрока с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года, однако переговоры о его продлении приостановлены.

