У Росеньора в «Страсбурге» был лучший показатель результативности за последние 85 лет

Новый главный тренер лондонского «Челси» Лиам Росеньор в своём предыдущем клубе, «Страсбурге», имел лучший показатель результативности среди всех тренеров клуба за последние 85 лет — 1,59. Данные приводит статистический портал Squawka.

В своём первом же сезоне Росеньор вывел «Страсбург» в еврокубки впервые за 19 лет.

Ранее англичанин работал в клубах третьего и второго дивизионов Англии — «Дерби» и «Халле». С 2024 года он возглавлял французский «Страсбург», который имеет с «Челси» общих владельцев. В текущем сезоне команда выиграла групповой этап Лиги конференций и занимает седьмое место в Лиге 1.