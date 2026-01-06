Скидки
Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Арсений Логашов: легионеры в РПЛ стали хуже, перестали приезжать большие футболисты

Бывший российский футболист Арсений Логашов сравнил текущий уровень Мир РПЛ с тем, когда играл он. Логашов выступал за «Химки», «Анжи», «Ростов», «Локомотив» и «Балтику» в 2010-х годах.

— Как вам сейчас чемпионат по сравнению с годами, когда вы играли? Реально ли легионеры стали приезжать слабее?
— Это факт. Раньше в «Динамо», «Спартаке», «Анжи», ЦСКА, «Зените» играли суперлегионеры. Тот же Халк, Витсель, Вальбуэна. Российские футболисты тоже были очень сильные — Денисов, Широков, Зырянов, Анюков и так далее. Не говорю, что уровень чемпионата стал слабее.

Но вот легионеры точно стали хуже, перестали приезжать большие футболисты, — приводит слова Логашова «Матч ТВ».

