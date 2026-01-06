Скидки
Главная Футбол Новости

Гаврилов: даже если позвать топовых тренеров в «Спартак», не факт что у них получится

Комментарии

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал назначение Хуана Карседо главным тренером клуба.

— Ну, если назначили, пусть работает. Потом посмотрим на результаты, посмотрим, что из этого получится. Ну а что тут можно заранее говорить? Во-первых, я не знаю, что это за тренер, я же не слежу, где он работал до этого, какие у него были результаты. Что-то сказать про него я не могу. Время покажет. Многое зависит от концепции игры, которую будут вести в клубе, и многое будет зависеть от подбора игроков.

— Почему «Спартак» снова выбирает не российских тренеров, а иностранных?
— Я не знаю. Но есть, наверное, такой момент, что в Европе чуть-чуть получше работают тренеры. Хотя у нас они тоже работали, но не получалось ничего. Но главное здесь — это подбор игроков.

— Получается, даже если в клуб позвать самых топовых тренеров, не факт, что у них тут получится?
— Думаю, да. Тут много кто уже работал. И Лаудруп, и Эмери, ещё ряд серьёзных фамилий. Но у них не получилось.

— Хоть Гвардиолу ставь, ничего не выйдет?
— Думаю, да. Потом может быть такой момент, что тренеру не дают свободу действий, потому что он должен подбирать игроков сам, а не так, чтобы селекционная группа приходит и навязывает игроков, а чтобы сам тренер подбирал. Раз он ставит игру команды, значит, в команде должны находиться футболисты, которые смогут выполнить его задачи. А если их ему привозят, и они не могут выполнять, у них есть какая-то планка, и выше они уже не могут. И если вы посмотрите на тех игроков, которые были в «Спартаке», дальше они уже не играли в хороших командах, за исключением защитника, который играл в «Манчестер Юнайтед». Остальные, которые приходили, не играли, это Моцарт, например, который был, Квинси там, защитники играли Ковач какой-то, Йиранек. Ну, это игроки среднего уровня.

— А сейчас ещё хуже?
— Сейчас да. Считаю, конечно, нужно, чтобы тренер сам делал подбор игроков, — приводит слова Гаврилова Legalbet.

Хуан Карседо начнёт свою работу 8 января 2026 года. На данный момент «Спартак» занимает шестое место в Российской Премьер-Лиге с 29 очками после 18 туров. Ранее испанец работал с кипрским «Пафосом». В 2012 году испанец уже входил в тренерский штаб красно-белых, где ассистировал Унаи Эмери.

