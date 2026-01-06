Лиам Росеньор — пятый постоянный главный тренер «Челси» за последние шесть лет

Английский специалист Лиам Росеньор стал пятым постоянным главным тренером лондонского «Челси» за последние шесть лет, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Лиам заключил контракт с «синими» до 2032 года.

Росеньору 41 год. Ранее англичанин работал в «Дерби» и «Халле» — клубах третьего и второго дивизионов Англии. С 2024 года он возглавлял французский «Страсбург», который фактически является фарм-клубом «Челси» из-за общих владельцев.

Ранее лондонский клуб объявил об отставке Энцо Марески. По состоянию на сегодняшний день «Челси» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 31 очко по результатам 20 проведённых встреч.