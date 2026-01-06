Олег Кононов: российскому футболу нужны новые поля и развитие тренерских кадров

Бывший тренер московского «Спартака» Олег Кононов, который в данный момент возглавляет «Торпедо», обозначил основные проблемы российского футбола. Специалист подчеркнул важность создания инфраструктуры для развития спорта.

— В чём главная проблема российского футбола на сегодняшний день?

— РФС и правительство РФ стараются всячески решать проблемы в российском футболе и спорте в целом, стараются развивать все дисциплины. Но, на мой взгляд, всё должно начинаться с базы, с фундамента. Я говорю про воспитание своих молодых игроков, свои хорошие стадионы, развитие качественных тренерских кадров. Что касается тренеров, могу упомянуть обучение молодых тренеров, повышение заработных плат для детских тренеров. Сейчас, кстати говоря, обучение молодых тренеров идёт, оно очень хорошее. Как я уже сказал, постепенно это всё развивается. Но когда мы начнём строить стадионы для клубов, для детей, тогда можно будет говорить о каком-то серьёзном прогрессе.

Но здесь никуда без конкретной помощи правительства. Потому что нам правда нужно куда больше футбольных полей, чем есть сейчас. Только тогда футбол в России будет развиваться, будет появляться больше молодых ребят. Без того, что я назвал, нельзя. Посмотрите, как у нас в стране развивается хоккей. И посмотрите, сколько новых и современных арен открывается по всей России. Практически в каждом городе это происходит. Так же нужно и в футболе. Всё пойдёт от этого. Фундамент закладывается, а дальше всё пойдёт куда проще. Строительство и открытие футбольных полей. Это банальные вещи, но так действительно всё и работает, — приводит слова Кононова Legalbet.