Червиченко — о Дивееве в «Зените»: есть 50% на похоронное пособие карьеры

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о готовящемся переходе центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева в «Зенит». Ранее сообщалось, что армейцы обменяют Дивеева на нападающего Лусиано Гонду с доплатой со стороны сине-бело-голубых.

«Для армейцев Лусиано — хороший нападающий. В ЦСКА у него будет больше возможностей и результата. К этому вопросов нет. А Дивеев и «Зенит»… Куда и вместо кого он там впишется? У «Зенита» нет больших проблем в обороне. У них есть сложности в атаке, в созидании. Странновато. Я всегда боюсь, когда талантливый российский игрок в хорошем возрасте переходит в «Зенит». В таких случаях всегда есть 50% на похоронное пособие карьеры. То есть ты сядешь на лавку и потом вылезешь оттуда, как вялый огурец. Была история с Круговым, когда он еле вырвался из «Зенита» и начинает хоть как-то оживать в ЦСКА. Куда делся, на мой взгляд, подававший большие надежды Адамов? Этот список можно продолжать. Поэтому Дивееву нужно хорошо подумать перед переходом в «Зенит», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.