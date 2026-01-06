Скидки
Рио Фердинанд: прогресс, достигнутый «МЮ» в прошлом сезоне, есть, но его недостаточно

Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал увольнение Рубена Аморима с поста главного тренера «красных дьяволов» и назначение Даррена Флетчера временно исполняющим обязанности.

«Сегодня утром вижу много слухов об аморальных людях, игроках и иерархии, спорах и т.д.
Это нормально — я бы расстроился, если бы этого не было. Нужна атмосфера, где ведутся сложные разговоры, где игроки хотят победить! Это обычное явление в любой раздевалке, на любом тренировочном поле, где стремятся к успеху!

[Рубен] Аморим — хороший человек и тренер, и он вернётся, но клуб принял решение поискать другого кандидата. Прогресс, достигнутый в прошлом сезоне, есть… Но его недостаточно во многих областях.
Теперь на игроков будет оказываться больше давления, и им нужно будет собраться, проявить боевой дух, бороться и смело распоряжаться мячом, чтобы преодолеть этот момент в сезоне.

Какая прекрасная возможность для Даррена Флетчера! Игроки обязательно откликнутся на его призыв, и если мы увидим хоть что-то от Даррена Флетчера в игре команды, это будет позитивным шагом», — сказано в публикации Фердинанда в соцсети Х.

