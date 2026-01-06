Килиан Мбаппе пропустит матч Суперкубка Испании с «Атлетико»
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не сыграет в матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Атлетико». Французский футболист не вошёл в заявку «сливочных» на эту игру. Встреча между «Реалом» и «Атлетико» пройдёт 8 января в Джидде (Саудовская Аравия).
Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2026, четверг. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В другом полуфинале Суперкубка встретятся «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Финал турнира состоится 11 января.
Килиан Мбаппе выступает за «Королевский клуб» с лета 2024 года. К этому моменту на его счету 73 забитых мяча и 10 результативных передач в 83 встречах за команду из Мадрида. Его контракт рассчитан до июня 2029 года. Ранее Килиан играл за «ПСЖ» и «Монако».
