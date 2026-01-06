Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе пропустит матч Суперкубка Испании с «Атлетико»

Килиан Мбаппе пропустит матч Суперкубка Испании с «Атлетико»
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не сыграет в матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Атлетико». Французский футболист не вошёл в заявку «сливочных» на эту игру. Встреча между «Реалом» и «Атлетико» пройдёт 8 января в Джидде (Саудовская Аравия).

Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2026, четверг. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В другом полуфинале Суперкубка встретятся «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Финал турнира состоится 11 января.

Килиан Мбаппе выступает за «Королевский клуб» с лета 2024 года. К этому моменту на его счету 73 забитых мяча и 10 результативных передач в 83 встречах за команду из Мадрида. Его контракт рассчитан до июня 2029 года. Ранее Килиан играл за «ПСЖ» и «Монако».

Материалы по теме
«Челси» готов заплатить «Реалу» € 160 млн за переход Винисиуса в зимнее окно- The Guardian
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android