Ташуев — о Талалаеве: такова черта Андрея — быть особенным, он хочет быть особенным

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев рассказал о своём знакомстве с тренером «Балтики» Андреем Талалаевым и его манере общения. Ташуев отметил, что коллега не стремится к эпатажу, а проявляет черты своего характера.

«Помягче» с журналистами — неправильное слово. Это ведь и от журналиста зависит. Не думаю, что это эпатаж со стороны Талалаева. Это закономерность черты характера, я так не думаю, я это знаю. Точно помню, как познакомился с Андреем в 2001 году. Была зима, я ушёл из «Крыльев» на вольные хлеба. Меня пригласили в Высшую школу тренеров почитать лекции, зная, что много занимаюсь теорией и методикой футбола. На одной из первых же лекций была достаточно интересная группа, в которой собралось много будущих тренеров, включая Талалаева. И когда пошли вопросы, Андрей начал задавать один за другим. Я только ответил, он снова спрашивает. Все ребята уже начинают шипеть. Говорю ему: «Молодой человек, давайте когда все уйдут, мы с вами останемся и будем отдельно общаться. Вы немного мешаете работе». Мы потом остались и пообщались уже в другом формате. Так что он всегда этим отличался. С тех пор мы нормально с ним общаемся. Но такова черта Андрея — быть особенным, он хочет быть особенным. И это нормально. Что-то у него проскальзывает, но так у всех. Просто кто-то говорит за спиной, а он в лицо. И ничего страшного в этом нет», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».