Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Ненахов: Батраков — Mercedes S-класса, Баринов — Toyota Land Cruiser, Воробьёв — «Боинг»

Ненахов: Батраков — Mercedes S-класса, Баринов — Toyota Land Cruiser, Воробьёв — «Боинг»
Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов поделился ассоциациями своих одноклубников с транспортными средствами.

— Артём Тимофеев недавно назвал Батракова Bentley среди российских футболистов. Давай устроим небольшой блиц. Я — игрока «Локомотива», ты — его ассоциацию с любым транспортным средством. Начнём тоже с Батракова.
— Батраков — Mercedes S-класса.

— Почему?
— Лёша сейчас на хорошем счету. Плюс Mercedes все любят. А Батракова сейчас действительно многие любят.

Дмитрий Баринов.
— Toyota Land Cruiser. Это машина, которая не ломается, которую вообще можно назвать одной из самых надёжных в целом, как и Баринова.

— Дмитрий Воробьёв.
— Дима в этом сезоне настоящий самолёт! Он постоянно летит в атаку, много забивает и сильно нам помогает. Поэтому Вара будет «Боингом».

Жерзино Ньямси.
— О, это должно быть что-то большое, ха-ха! Жора будет «БелАЗом»! Он самый большой и крепкий в команде, — приводит слова Ненахова Legalbet.

В нынешнем сезоне 26-летний Ненахов провёл 20 матчей во всех турнирах и сделал один результативный пас. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года. На данный момент «Локомотив» занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 37 очков после 18 туров.

В «Локомотиве» считают Батракова лучшим футболистом России
