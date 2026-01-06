Ненахов: Батраков — Mercedes S-класса, Баринов — Toyota Land Cruiser, Воробьёв — «Боинг»

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов поделился ассоциациями своих одноклубников с транспортными средствами.

— Артём Тимофеев недавно назвал Батракова Bentley среди российских футболистов. Давай устроим небольшой блиц. Я — игрока «Локомотива», ты — его ассоциацию с любым транспортным средством. Начнём тоже с Батракова.

— Батраков — Mercedes S-класса.

— Почему?

— Лёша сейчас на хорошем счету. Плюс Mercedes все любят. А Батракова сейчас действительно многие любят.

— Дмитрий Баринов.

— Toyota Land Cruiser. Это машина, которая не ломается, которую вообще можно назвать одной из самых надёжных в целом, как и Баринова.

— Дмитрий Воробьёв.

— Дима в этом сезоне настоящий самолёт! Он постоянно летит в атаку, много забивает и сильно нам помогает. Поэтому Вара будет «Боингом».

— Жерзино Ньямси.

— О, это должно быть что-то большое, ха-ха! Жора будет «БелАЗом»! Он самый большой и крепкий в команде, — приводит слова Ненахова Legalbet.

В нынешнем сезоне 26-летний Ненахов провёл 20 матчей во всех турнирах и сделал один результативный пас. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года. На данный момент «Локомотив» занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 37 очков после 18 туров.