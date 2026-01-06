«Руководство клуба втайне радуется». Майкл Оуэн — об увольнении Аморима из «Ман Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн отреагировал на новость об увольнении главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима. Об отставке португальского специалиста манкунианский клуб объявил накануне, 5 января.

«Увольнение Аморима после того, что он сказал по итогам матча с «Лидсом», было ожидаемым и неизбежным. Руководство «Манчестер Юнайтед», должно быть, втайне радуется, что Рубен предоставил им прекрасную возможность попрощаться.

Вероятно, это правильное решение, но, полагаю, очевидного и выдающегося кандидата на замену Амориму у «Юнайтед» нет», — написал Оуэн в социальной сети X.