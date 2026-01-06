Скидки
Футбольная сборная Сомали хочет провести товарищеский матч с Россией

Менеджер сборной Сомали по футболу Али Саид прокомментировал возможность проведения товарищеского матча с Россией.

«Россия и Сомали как никогда имеют очень крепкие и дружеские отношения. Поэтому наша федерация хотела бы заключить отношения с РФС и вместе развивать футбол в наших странах. Наша федерация имеет соглашения с разными футбольными союзами в Африке и хотела бы выйти на другой континент. Мы считаем российскую команду одной из самых сильнейших, и мы были бы рады такому сотрудничеству», — приводит слова Али Саида Sport24.

В данный момент сборная Сомали занимает 200-е место в рейтинге ФИФА, уступая Пакистану (199) и Тонге (197). Сборная России по футболу по итогам 2025 года занимает в рейтинге ФИФА 33-е место.

