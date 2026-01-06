Сёмин обозначил главное условие успеха Карседо в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин обозначил главное условие успеха Хуана Карседо в «Спартаке». Ранее испанский специалист занял должность главного тренера красно-белых.

«Карседо хорошо знает «Спартак», потому что работал здесь с Эмери. Он знает наш чемпионат. Этот специалист хорошо сработал в «Пафосе». Но есть одно «но». Если руководители в «Спартаке» будут ему помогать так, как в «Пафосе», и будет такое же взаимопонимание руководителей, спортивного директора и тренера, тогда будет успех. Если этого не произойдёт, будет как всегда», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.