Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш выбыл на 4-6 недель из-за травмы

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш выбыл на 4-6 недель из-за травмы
Комментарии

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш пропустит около четырёх-шести недель из-за травмы подколенного сухожилия. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

«Травма подколенного сухожилия. [Он выбыл на] четыре-шесть недель», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити» в Х.

28-летний португалец был заменён на 81-й минуте матча с «Челси» из-за дискомфорта. После серии обследований стало известно о серьёзности травмы. В этом же матче команда потеряла ещё одного центрального защитника. Хорват Йошко Гвардиол также покинул поле с травмой и получил диагноз перелома большеберцовой кости. Ожидается, что он пропустит примерно четыре-пять недель.

В текущем сезоне Рубен Диаш провёл 25 матчей за «Манчестер Сити», забив два гола. Его контракт с клубом действует до 2029 года.

Материалы по теме
Игрок «Манчестер Сити» Рубен Диаш набил татуировку на русском языке
Истории
Игрок «Манчестер Сити» Рубен Диаш набил татуировку на русском языке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android