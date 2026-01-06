Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш выбыл на 4-6 недель из-за травмы

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш пропустит около четырёх-шести недель из-за травмы подколенного сухожилия. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

«Травма подколенного сухожилия. [Он выбыл на] четыре-шесть недель», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити» в Х.

28-летний португалец был заменён на 81-й минуте матча с «Челси» из-за дискомфорта. После серии обследований стало известно о серьёзности травмы. В этом же матче команда потеряла ещё одного центрального защитника. Хорват Йошко Гвардиол также покинул поле с травмой и получил диагноз перелома большеберцовой кости. Ожидается, что он пропустит примерно четыре-пять недель.

В текущем сезоне Рубен Диаш провёл 25 матчей за «Манчестер Сити», забив два гола. Его контракт с клубом действует до 2029 года.