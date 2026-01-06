Гильермо Абаскаль высказал пожелания «Спартаку» и российскому футболу на 2026 год

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказал свои пожелания для клуба и российского футбола на 2026 год.

«Спартаку» в новом году я желаю всего наилучшего, а российскому футболу — продолжать усердно работать над настоящим, чтобы стать сильнее в будущем», — сказал Абаскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024 года. После его ухода пост исполняющего обязанности главного тренера занял Владимир Слишкович.

Напомним, Хуан Карлос Карседо был назначен на должность главного тренера и начнёт свою работу в «Спартаке» 8 января 2026 года. На данный момент «Спартак» занимает шестое место в Российской Премьер-Лиге, имея в активе 29 очков после 18 туров.