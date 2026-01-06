Логашов: Мойзес из ЦСКА мне вообще не нравится, он даже на футболиста не похож

Бывший российский футболист Арсений Логашов высказался о защитнике московского ЦСКА Мойзесе. Ранее Логашов отметил, что уровень легионеров в Мир РПЛ становится хуже.

— Вообще не можете никого отметить из легионеров?

— Кордоба хороший легионер. Но на фоне Кураньи или Это’О мог бы выглядеть блекло.

— Мойзес из ЦСКА?

— Мне вообще не нравится. Не понимаю, что в нём такого суперского. Он даже на футболиста не похож. Уровень у него нормальный, но у ЦСКА своя сильная школа, вполне могли бы воспитать своего левого защитника. Жора Щенников на этой бровке 15 лет бегал и всё было отлично, Набабкин тот же. Не понимаю, зачем на эти позиции нам легионеры. Даже в период старого лимита крайние защитники всегда были русскими, — приводит слова Логашова «Матч ТВ».