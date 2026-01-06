Алжир — ДР Конго: онлайн-трансляция матча Кубка африканских наций начнётся в 19:00
Поделиться
Сегодня, 6 января, состоится матч 1/8 финала Кубка африканский наций, в котором встретятся сборные Алжира и ДР Конго. Команды будут играть на стадионе «Мула Эль-Хассан» в Рабате (Марокко). Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Кубок африканских наций . 1/8 финала
06 января 2026, вторник. 19:00 МСК
Алжир
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.
Комментарии
- 6 января 2026
-
18:10
-
18:02
-
18:00
-
17:48
-
17:40
-
17:34
-
17:30
-
17:21
-
17:20
-
17:07
-
17:05
-
17:00
-
16:54
-
16:50
-
16:40
-
16:32
-
16:18
-
16:14
-
16:00
-
16:00
-
15:59
-
15:51
-
15:46
-
15:21
-
15:12
-
15:00
-
14:43
-
14:41
-
14:30
-
14:21
-
14:12
-
14:04
-
14:00
-
13:43
-
13:40