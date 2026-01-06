Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмери считает, что Карседо хорошо проявит себя в «Спартаке»

Эмери считает, что Карседо хорошо проявит себя в «Спартаке»
Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери отреагировал на назначение Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера красно-белых. Напомним, Карседо входил в тренерский штаб Эмери, когда он руководил «Спартаком». Также специалисты работали вместе в «Севилье» и «ПСЖ».

— Что бы хотели пожелать Карседо в «Спартаке»?
— Замечательный человек и отличный тренер! Он проделает там очень хорошую работу, — приводит слова Эмери Sport24.

В понедельник, 5 января, «Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. До назначения в московский клуб Карседо возглавлял кипрский «Пафос».

Материалы по теме
Сёмин обозначил главное условие успеха Карседо в «Спартаке»

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android