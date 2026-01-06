Эмери считает, что Карседо хорошо проявит себя в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери отреагировал на назначение Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера красно-белых. Напомним, Карседо входил в тренерский штаб Эмери, когда он руководил «Спартаком». Также специалисты работали вместе в «Севилье» и «ПСЖ».

— Что бы хотели пожелать Карседо в «Спартаке»?

— Замечательный человек и отличный тренер! Он проделает там очень хорошую работу, — приводит слова Эмери Sport24.

В понедельник, 5 января, «Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. До назначения в московский клуб Карседо возглавлял кипрский «Пафос».

Материалы по теме Сёмин обозначил главное условие успеха Карседо в «Спартаке»

Как появился «Спартак»: