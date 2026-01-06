Скидки
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Джонни Эванс будет помощником Даррена Флетчера в матче «МЮ» с «Бёрнли» — Уитвелл

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс выступит в качестве помощника исполняющего обязанности главного тренера «красных дьяволов» Даррена Флетчера в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» 7 января. Об этом сообщил журналист Лори Уитвелл в социальной сети Х.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 23:15 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
«Эванс покинул «Юнайтед» в качестве менеджера арендованных игроков только в декабре, после того как завершил карьеру в июне. Теперь он вернулся в качестве тренера. Трэвис Биннион и Алан Райт также, как ожидается, прибудут из академии на матч с «Бёрнли», — написал Уитвелл.

Ранее пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» покинул Рубен Аморим.

Аморим сам «затянул себе петлю на шее». Убрали из «МЮ» сразу после его жёстких заявлений
Аморим сам «затянул себе петлю на шее». Убрали из «МЮ» сразу после его жёстких заявлений
Все новости

