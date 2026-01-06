Джонни Эванс будет помощником Даррена Флетчера в матче «МЮ» с «Бёрнли» — Уитвелл

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс выступит в качестве помощника исполняющего обязанности главного тренера «красных дьяволов» Даррена Флетчера в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» 7 января. Об этом сообщил журналист Лори Уитвелл в социальной сети Х.

«Эванс покинул «Юнайтед» в качестве менеджера арендованных игроков только в декабре, после того как завершил карьеру в июне. Теперь он вернулся в качестве тренера. Трэвис Биннион и Алан Райт также, как ожидается, прибудут из академии на матч с «Бёрнли», — написал Уитвелл.

Ранее пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» покинул Рубен Аморим.